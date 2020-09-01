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Пандемия COVID-19

СМИ: вице-премьер Чехии и 13 депутатов находятся на карантине из-за коронавируса

Карел Гавличек до конца недели намерен остаться на домашней самоизоляции

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек находится на карантине в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из посетителей ведомства. Об этом сообщила во вторник пражская газета "Молния".

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Вице-премьер на прошлой неделе в здании Минпромторга встречался с человеком, получившим позитивный результат теста на коронавирус. Гавличек, согласно газете, до конца текущей недели намерен находиться на домашней самоизоляции.

Карантин проходят также 13 депутатов нижней палаты парламента Чехии. Позитивный тест на вирус получила, в частности, экс-министр обороны республики Карла Шлехтова - ныне один из представителей возглавляемого премьер-министром страны Андреем Бабишем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") в нижней палате парламента.

В нижней палате чешского парламента проводится дезинфекция помещений. Депутаты, если их тесты на коронавирус будут негативными, завершат карантин на текущей неделе. Ближайшее заседание нижней палаты запланировано на 15 сентября.

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