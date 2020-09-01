Путин поздравил главу "Лукойла" Алекперова с 70-летием

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в день своего 70-летнего юбилея получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Вы прошли большой, достойный, профессиональный путь, многое сделали для развития отечественной нефтегазовой отрасли, заслуженно снискали уважение и высокий, непререкаемый авторитет у коллег и подчиненных, в деловом обществе страны", - говорится в поздравлении главы государства.

Владимир Путин также отметил заслуги Вагита Алекперова в сфере благотворительности.

"Вы уделяете приоритетное внимание значимой общественной, благотворительной деятельности, реализации востребованных проектов в сфере социального предпринимательства, науки, образования, спорта", - сказано в телеграмме.

Вагит Алекперов родился в 1950 году, окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова. Начинал карьеру нефтяника в 1968 году на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. В 1990-1991 годах занимал должность первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992 году возглавил нефтяной концерн "Лангепасурайкогалымнефть". С 1993 года является президентом "Лукойла".