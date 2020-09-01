Власти Кубани рассчитывают на полное восстановление заповедника под Анапой

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Кубани рассчитывают на полное восстановление заповедника "Утриш" под Анапой, пострадавшего в результате крупного пожара, при условии, что доступ туристов в него будет ограничен. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

24 августа на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Ликвидировать пожар удалось только вечером в среду. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация. Причиной пожара стал костер отдыхающих.

"Уже нам можно говорить о восстановлении, сейчас занимаются ученые. Если мы сможем обеспечить запрет на посещение эко-туристами, я уверен, природа сама восстановится. Потому что реликтовый лес. И, если по-честному, нам сегодня негде даже взять саженцы. Потому что это уникальные реликтовые растения, которые ни в каком питомнике мы не найдем. Лучше его оставить в покое, и он сам восстановится", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что видел лежанки, "бульвары" (затоптанные тропы) и кострища под каждым деревом, когда посещал "Утриш". " Мы готовы отдать ту часть "Утриша", который является краевым заказником, под заповедник. Но, единственное, вместе с Министерством природы России нам необходимо максимально обеспечить режим заповедника и исключить нахождение там на определенный период даже эко-туристов, которые, конечно, считают "Утриш" своим домом", - сказал губернатор.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. В настоящее время его общая площадь - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода.