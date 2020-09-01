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Губернатор Краснодарского края назвал стабильной эпидемиологическую обстановку в регионе

Коечный фонд в регионе составляет 4289 мест, около 30% остаются свободными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Евгений Биятов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Евгений Биятов/POOL/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи в Краснодаре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным назвал стабильной эпидемиологическую ситуацию в регионе, связанную с распространением коронавируса.

"Что касается эпидемиологической обстановки, я считаю ее стабильной в крае. В целом заболевших было выявлено 11 тыс. 224 человека, из них 82% уже выздоровели - это хороший показатель, устойчивая ситуация, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день с точки зрения эпидемиологической обстановки. Мы применяем все профилактические меры по рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы сохранить ситуацию стабильной", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что коечный фонд в регионе составляет 4289 мест, около 30% остаются свободными, также в крае 538 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых не задействованы почти 80%. По его словам, объем компенсационных выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом, составляет 2,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей - средства федерального бюджета, остальные - краевые. Уже доведены до медиков 1,8 млрд рублей.

В ходе встречи Мишустин поздравил Кондратьева, которому во вторник исполнилось 50 лет, и пожелал ему удачи. Он подарил губернатору блокнот и ручку для записей поручений президента РФ.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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