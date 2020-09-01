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Пандемия COVID-19

В Липецкой области выздоровели более 90% от общего числа заразившихся коронавирусом

Всего в регионе уже вылечились 5 125 человек

ТАСС, 1 сентября. Число жителей Липецкой области, которые выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией, выросло до 5 125. Это составляет 90,43% от общего числа заразившихся с начала пандемии, сообщила в своем Telegram-канале во вторник пресс-служба администрации региона.

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"Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5 125 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 635 человек выздоровели, 27 человек умерли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, за последние сутки в регионе зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом.

В Липецкой области с 30 марта из-за угрозы заражения коронавирусом введен режим повышенной готовности, с 9 мая - обязательный масочный режим, защитные маски следует надевать в местах скопления людей, в общественном транспорте, в аптеках.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения, выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
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