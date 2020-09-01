Глава ФБК подал жалобу в суд на бездействие СК по факту госпитализации Навального

"20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 ("Покушение на убийство") и ст. 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа, нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело. Поскольку никакого ответа нет, мы сегодня подали жалобу в Басманный районный суд Москвы по поводу бездействия Следственного комитета", - заявил Жданов.

Ранее сообщалось, что в связи с госпитализацией блогера в Омскую больницу следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу начата доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. 30 августа источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что транспортная полиция продлила срок проверки до 20 сентября, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.