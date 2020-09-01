В новом КоАП сократят число составов и применение административного ареста

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минюст России в ходе доработки проекта нового КоАП планирует сократить число составов административных правонарушений и применение административного ареста. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минюста по итогам рабочего совещания, проведенного министром юстиции Константином Чуйченко.

"По результатам рабочего совещания <...> определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП. Это позволит устранить избыточное регулирование и более четко структурировать будущий кодекс, чтобы он был понятен и правоприменителям, и организациям, и гражданам", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, в проекте будущего КоАП предлагается сократить с 73 до 55 число составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. В тех статьях КоАП, где административный арест будет исключен, будут предусмотрены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

Как пояснили в Минюсте, сокращение статей КоАП, по которым предусмотрен административный арест, вводится в целях гуманизации законодательства об административных правонарушениях. Кроме того, в ряде случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту. "В частности, за мелкое хулиганство предлагается предусмотреть следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест", - отметили в Минюсте. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Малый бизнес приравняют к ИП

Минюст России предлагает привлекать представителей малого бизнеса к административной ответственности по новому КоАП как индивидуальных предпринимателей, а не как юридических лиц. Тем самым малому бизнесу будут грозить меньшие санкции за административные правонарушения.

Как сообщили в Минюсте, в ходе рабочего совещания по доработке будущего КоАП при обсуждении вопроса о снижении административной нагрузки на бизнес глава министерства Константин Чуйченко сообщил, что "предложено приравнять организации - субъекты малого предпринимательства к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности".

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", - подчеркнул министр.

Проект нового КоАП в настоящее время дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения, напомнили в Минюсте.