В Крыму в августе отдохнули более 2 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Курорты Крыма в августе посетили более 2 млн туристов, что на 15,3% больше, чем в этом месяце годом ранее, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 млн 106 тыс. туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - написал Аксенов.

В 2020 году курортный сезон на полуострове начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек. Власти Крыма в августе рассчитывали на приезд 1,8 млн отдыхающих.

Аксенов добавил, что в августе доля туристов, приехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. "Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге - 4,5% и менее 1% - через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп", - сообщил глава республики.

Всего с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3 млн 539 тыс. туристов, добавил он. "На сегодня в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь - 70-80%", - отметил Аксенов.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести в этом году первый круглогодичный сезон.