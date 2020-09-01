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В Крыму пересохли основные реки, питающие водохранилища

Приток воды в водохранилища практически прекратился

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли, сообщается во вторник на сайте Крымского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что из-за засухи обмелели три водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой водой. В этой связи со 2 сентября вводятся графики подачи воды в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

"Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные оно было незначительным. Лишь в бассейне реки Малый Салгир в черте города Симферополь 28 августа, за счет интенсивного склонового стока, в результате прошедшего ливневого дождя, наблюдалось кратковременное повышение уровней воды на 73 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.

В частности, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу.

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