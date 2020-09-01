Суперфиналисты конкурса "Лидеры России" водрузили Знамя Победы на вершине Эльбруса

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 1 сентября. /ТАСС/. Десять суперфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" поднялись на вершину Эльбруса и водрузили Знамя Победы. Об этом рассказал журналистам во вторник победитель первого сезона конкурса, автор проекта "Восхождение на Эльбрус" Олег Жданеев.

Организаторами восхождения выступил клуб "Эльбрус" и автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Восхождение длилось около 4,5 часов. В группе было 10 суперфиналистов этого сезона, все взошли успешно. На вершине мы подняли Знамя Победы", - сказал Жданеев.

Кроме суперфиналистов, в группе был молодой человек, которого участники восхождения спасли в прошлом году, добавил он.

"Больше 100 конкурсантов в этом году подали заявки на восхождение. По итогам выполнения нормативов (бег на 5 и 10 км, 300 приседаний) было отобрано 10 человек", - рассказал Жданеев, уточнив, что подготовка к восхождению началась в начале лета.

Он отметил, что участники клуба "Эльбрус" проведут уроки "Памяти и славы" в учебных заведениях Кабардино-Балкарии, в также примут участие в открытие парка Побед в Приэльбрусье.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 году, второй проходил в 2018-2019 году и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Особенностью третьего конкурса является проведение дополнительных спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Суперфинал конкурса состоится 6-7 сентября.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Решение о создании клуба "Эльбрус" было озвучено в 2018 году во время восхождения победителей первого сезона конкурса на одноименную гору.