Губернатор Кубани предложил распространить закон о сохранении почвы на федеральный уровень

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Краснодаре предложил распространить на федеральный уровень краевой закон о сохранении плодородия почвы.

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в апреле приняли в окончательном чтении поправки к краевому закону о плодородии земель, в соответствии с которыми аграриев обязали увеличить объемы органического удобрения почвы с 2 тонн на гектар раз в пять лет до 9 тонн.

"Сегодня нужно балансировать: получать с полей не сверхприбыль, а хотя бы прибыль, потому что мы должны сохранить гумус. Естественно, в том числе и бизнес аграрный смотрит на стимулирование семян, потому что гумус падает и нужно не то что поднимать урожайность, а хотя бы сохранить. Нам очень важно сбалансировать, потому что на поля нужна органика. На уровне края мы приняли такой закон. Если мы на уровне федеральном при Вашей поддержке сможем принять закон о сохранении плодородия в стране, мы сохраним плодородие нашей почвы на многие десятилетия вперед - это необходимо", - сказа Кондратьев.

Он отметил важную роль технологии стимулирования семян и селекции. Мишустин сообщил, что предложение будет обсуждаться с министром сельского хозяйства РФ Николаем Патрушевым.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны и ведущим экспортером зерна, основной вид поставляемой продукции - пшеница. По данным пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, за последние десятилетия уровень содержания в почве органических удобрений снизился с 5,7% до 3%.

Аграрии Краснодарского края в июне первыми в России завершили уборочную кампанию зерновых, урожай превысил 9,4 млн тонн, 86% обследованного зерна соответствует второму, третьему и четвертому продовольственным классам, регион сможет выполнить все экспортные поставки, заявил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.