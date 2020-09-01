Власти приведут в порядок дорогу в Вологодской области после инцидента с застрявшей скорой

ВОЛОГДА, 1 сентября. /ТАСС/. Участок дороги Волково - Галкино в Грязовецком районе Вологодской области приведут в порядок после инцидента с застрявшей машиной скорой помощи. Машина увязла на грунтовой дороге, поврежденной техникой местного племзавода, дорогу поправят, как только позволят погодные условия, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее в вологодских социальных сетях появился ролик о том, как местным жителям пришлось вытаскивать застрявшую в грязи машину скорой помощи. "Машина скорой помощи не смогла добраться до деревни в Грязовецком районе из-за перепаханной племзаводом дороги. Из-за уборочной кампании, которая в настоящее время проводится на полях АО "Заря", машина скорой помощи не смогла добраться до пациента. Фельдшеру пришлось дойти до деревни пешком. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация пациенту не потребовалась. При благоприятных погодных условиях участок дороги Волково - Галкино грейдируют", - говорится в сообщении.

По данным администрации Грязовецкого района, дорога общего пользования до деревни Галкино, откуда и поступил вызов скорой помощи, проходит между размежеванными участками, принадлежащими племзаводу. В конце лета, когда во время уборочной кампании сельхозтехника переезжает с одного участка на другой, грунтовое покрытие дороги неизбежно повреждается. Восстановление проезда проводится ежегодно после сезонных работ.