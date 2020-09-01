В РГГУ открылась российско-австрийская программа бакалавриата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) совместно с Российско-австрийской комиссией историков при поддержке российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" запустил научно-образовательную программу бакалавриата "Россия-Австрия: история, политика, экономика, культура". Официальное открытие программы состоялось во вторник в вузе, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках образовательной программы "Россия-Австрия" ведущие австрийские дипломаты, деятели культуры, политики, науки начнут проводить учебные занятия в Москве, и нам, "Сочинскому диалогу", выпала честь поддержать эту инициативу", - сказал в ходе мероприятия помощник президента РФ, сопредседатель координационного комитета "Сочинского диалога" Андрей Фурсенко.

Как отметил ректор РГГУ Александр Безбородов, в первом наборе программы будут обучаться 17 студентов. В рамках обучения запланированы программы обмена студентами и преподавателями с австрийским университетом Граца. "Я думаю, что австрийское направление наиболее толерантно и перспективно сегодня для России, и РГГУ максимально направит свои усилия, чтобы эта программа имела серьезное европейское, а в будущем и мировое измерение", - сказал он, добавив, что набор на программу пока будет проводиться раз в два года с возможностью в дальнейшем ежегодного приема.

Сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков, академик РАН Александр Чубарьян также отметил важность открытия этого образовательного проекта. "В нашей стране большой дефицит специалистов-страноведов и то, что теперь будут готовиться специалисты в области Австрии - это большой вклад в наше образовательное и научное сообщество", - пояснил он.