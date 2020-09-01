В епархии назвали нарушением обета отказ монахинь покинуть захваченный монастырь на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Отказ монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), уйти в другие обители нарушает один из монашеских обетов - обет послушания. Об этом сообщил ТАСС секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников).

19 августа пресс-служба епархии сообщила, что решением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла монахини захваченного Романовым Среднеуральского женского монастыря должны быть переведены в другие обители, а монахи - в мужские монастыри. Ранее во вторник более 150 монахинь направили открытое письмо в епархию, в котором сообщили об отказе покинуть монастырь и Сергия.

"В письме насельниц Среднеуральского женского монастыря есть неточности. Им не была "предоставлена возможность добровольного перехода в другие монастыри", как говорится в послании. Насельницы обители были направлены в иные монастыри по послушанию, которое они обязаны иметь к своему архиерею, поскольку один из монашеских обетов - это обет послушания", - сказал игумен Вениамин.

Игумен добавил, что монахини называют Романова схиигуменом, хотя он был извержен из сана и не может, согласно церковным канонам, быть духовником. "К сожалению, плохое понимание сути монашеского послушания Святой Церкви со стороны насельниц Среднеуральского женского монастыря еще раз показывает отсутствие у них достойного, основанного на тысячелетних канонических традициях духовного руководства", - уточнил секретарь епархиального совета.

По словам игумена Вениамина, наказать монаха невозможно, "поскольку он сам добровольно решил избрать путь уничижения, покаяния и самоотверженного служения церкви". "Кающийся сам себя наказывает и избирает путь самоисправления и самопонуждения к добру. Но когда монах лишь по виду несет жизнь покаянную, а по факту самовольную - святая церковь, отвергающая всякую ложь, вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни, в случае упорства объявит об этом открыто, тем самым отделив настоящих монахов от тех, кто лишь носит монашескую одежду, но не ведущих монашескую жизнь", - добавил он.