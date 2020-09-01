Уровень воды в Краснодарском водохранилище приближается к историческому минимуму 1994 года

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в Краснодарском водохранилище из-за засух оказался на 7 см ниже нормального уровня эксплуатации и приближается к историческому минимуму 1994 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник отдела мониторинга филиала Краснодарского водохранилища Владимир Аришин.

В середине августа МЧС по Краснодарском краю сообщало о низкой приточности в бассейне реки Кубань из-за продолжительного отсутствия осадков. По информации Кубанского бассейнового водного управления, в связи с продолжающейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой уровень Краснодарского водохранилища может достичь минимального уровня.

"Отметка уровня воды в водохранилище на 8:00 мск 1 сентября 2020 года составляет 25,78 мБС, что на 7 см ниже уровня мертвого объема (минимального уровня воды, соответствующего нормальным условиям эксплуатации), однако "дефицит воды" отсутствует, так как объем воды в водохранилище позволяет в полной мере обеспечить водопотребителей. За весь период эксплуатации минимальная отметка на 1 сентября зафиксирована в 1994 году и составила 25,20 мБС, что на 58 см ниже нынешней отметки", - сказал Аришин.

Он пояснил, что из водохранилища подаются дренажные воды для водоснабжения города Краснодара, однако их объем незначителен в соотношении к объемам водопотребления всего города. Сброс из водохранилища на данный момент осуществляется в объеме 80 кубометров сутки, этот показатель соответствует санитарным нормам и в полном объеме обеспечивает водой объекты хозяйственно-питьевого назначения, питающиеся из реки Кубань.

"Краснодарское водохранилище питается за счет таяния снегов в горных районах и выпадения атмосферных осадков. В настоящее время сезонные снега в горных районах практически полностью растаяли, поэтому увеличение объема воды в водохранилище полностью зависит от выпадения осадков, других методов наполнения не предусмотрено. В соответствии с прогнозом Краснодарского ЦГМС, приток воды в водохранилище на сентябрь 2020 года составляет 80-120 кубометров в секунду, что позволяет и дальше обеспечивать сбросной расход 80 кубометров в секунду", - резюмировал собеседник агентства.

Краснодарское водохранилище было построено в ноябре 1975 года. Полная емкость водохранилища составляет 2794 млн кубометров, из которых полезная емкость - 1606 млн кубометров, емкость противопаводковой призмы - 995 млн кубометров.