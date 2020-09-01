В ДР Конго 10 человек умерли от оспы обезьян

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек умерли в Демократической Республике Конго (ДРК) во время вспышки инфекционного заболевания оспы обезьян. Об этом сообщил во вторник конголезский новостной портал Actualite.

"Вспышка началась 33 недели назад и унесла жизни десяти человек, в основном детей до пяти лет, - заявил Эйме Аленго, сотрудник управления здравоохранения в провинции Санкуру, где находится эпицентр заболевания. - Общее число заразившихся достигает 141".

Возбудителем оспы обезьян является вирус. Он сходен с вирусом оспы человека и может передаваться людям при контактах с дикими животными, в первую очередь приматами, а в дальнейшем от человека человеку. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в 1980 году о полной ликвидации оспы на планете, оспа обезьян продолжает поражать людей в ряде районов Центральной и Западной Африки.