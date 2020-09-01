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Пандемия COVID-19
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В Центре им. Гамалеи заявили, что перенесшим COVID-19 без симптомов нужно делать прививку

Глава центра Александр Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией
Здание национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Здание национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. Об этом заявил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией. "Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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