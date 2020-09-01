Рециркуляторы воздуха закупят для всех классов учебных заведений Тверской области

ТАСС, 1 сентября. Правительство Тверской области направило более 80 млн рублей на закупку для колледжей, школ и детсадов рециркуляротов воздуха - по одному прибору на три-четыре класса, впоследствии планируется произвести еще одну закупку, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В образовательных организациях Тверской области, включая школы, детские сады, колледжи профессионального образования, имеется более 2 000 единиц рециркуляторов. На заседание бюджетной комиссии был вынесен вопрос о приобретении еще свыше 4 200 штук, чтобы довести обеспеченность учреждений до одного прибора на три-четыре класса. На их закупку направлено более 80,1 млн рублей. <...> Глава региона обратил внимание, что для более эффективной профилактики заболеваний устройства для обеззараживания воздуха должны стоять в каждом кабинете, где обучаются дети", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Губернатор, по данным пресс-службы, поручил областному министерству образования в кратчайшие сроки произвести еще одну закупку рециркуляторов, чтобы в полном объеме обеспечить ими учреждения образования. На эти же цели дополнительные средства из облбюджета получат муниципалитеты.

В Тверской области режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен с 17 марта. По данным регионального оперативного штаба на 1 сентября, подтверждены 5 432 случая заражения, из них 25 - за прошедшие сутки, 4 200 человека выздоровели, 195 - умерли.