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Пандемия COVID-19

Гинцбург: РФ в течение года передаст за рубеж технологию, но не вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции не планируется поставлять за рубеж, пока не будет привито собственное население, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции не планируется поставлять за рубеж в течение года - пока не будет привито население. При этом идут переговоры о передаче технологии разработки в три-пять стран, сообщил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Насколько я знаю от общения с Российским фондом прямых инвестиций, который этим занимается, никаких поставок живой вакцины - в пузырьках - из России в течение года, пока мы не провакцинируем собственное население, не планируется", - сказал он.

Гинцбург добавил, что сейчас ведутся переговоры о трансферте технологии изготовления в страны, которые планируют сами производить готовую вакцину.

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