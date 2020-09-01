Гинцбург: РФ в течение года передаст за рубеж технологию, но не вакцину от коронавируса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции не планируется поставлять за рубеж в течение года - пока не будет привито население. При этом идут переговоры о передаче технологии разработки в три-пять стран, сообщил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Насколько я знаю от общения с Российским фондом прямых инвестиций, который этим занимается, никаких поставок живой вакцины - в пузырьках - из России в течение года, пока мы не провакцинируем собственное население, не планируется", - сказал он.

Гинцбург добавил, что сейчас ведутся переговоры о трансферте технологии изготовления в страны, которые планируют сами производить готовую вакцину.