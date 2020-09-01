Больше миллиона заражений в России. Главное о коронавирусе за 1 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 000 048 случаев заражения, из них новых — 4729. За сутки умерли 123 человека, за весь период — 17 299.
- Россия стала четвертой страной, где подтвердили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. В первой тройке — США, Бразилия и Индия. По распространению заболевания на 100 тыс. жителей Россия на 56-м месте в мире.
- В Центре им. Гамалеи заявили, что перенесшим COVID-19 без симптомов нужно делать прививку.
- Исследование: число открытых кафе и ресторанов почти достигло уровня до пандемии.
Москва
- Всего зафиксировано 263 059 случаев заражения, из них новых — 641.
Мир
- Всего зафиксировано более 25,5 млн случаев заражения, умерли более 851 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Молдавия открывает границу для граждан России и других стран.
- Минздрав США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавируса, "чтобы [американцы смогли] вернуться к работе и восстановить экономику".
- В ВОЗ призвали людей научиться жить с коронавирусом, а не уповать на вакцины, примером борьбы с COVID-19 назвали опыт Швеции.