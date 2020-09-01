Мобильный технопарк "Кванториум" начал работу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" на базе автопоезда открыли в День знаний на Ставрополье. Первой точкой маршрута "Кванториума" стал город Изобильный, мобильный технопарк появился в регионе впервые, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Изобильненского городского округа.

"Округ стал первым среди шести округов края, которые охватит данный проект. Это пространство интеллектуального творчества, среда ускоренного развития технических способностей детей. В 2020 году "Кванториум" стал мобильным и доступным во всех уголках Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Технопарк сможет обслуживать территорию шести городских округов Ставрополья, порядка 1 тыс. детей. Площадка оснащена шлемами виртуальной реальности, планшетами, квадрокоптерами, 3D-принтерами, роботехническими конструкторами и другим.

"Такой формат технопарка обеспечит доступность программ технической и естественнонаучной направленностей для школьников среднего и старшего звена в сельской местности и малых городах края", - цитирует пресс-служба замминистра образования края Дениса Жирнова.

В день открытия мобильного технопарка дети и их родители смогли осмотреть оборудование "Кванториума", принять участие в мастер-классах и экскурсиях.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.