В Воронеже зафиксировали температурный рекорд

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронеже температурный рекорд, в первый день осени воздух прогрелся до 34,4 градуса. Предыдущий рекорд в 33,7 градуса был зафиксирован в Воронеже 1 сентября 2018 года, сообщила ТАСС во вторник дежурный синоптик Воронежского областного центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

По ее словам, в Воронежской области синоптики во вторник также зафиксировали 35 градусов в городе Лиски и 36 градусов в городе Павловске. Как объяснила синоптик, температурных таблиц прошлых лет в районный центрах нет, поэтому о рекордах в них не сообщается.

"Высокие температуры воздуха сохранятся в Воронеже и в Воронежской области еще завтра, а после среды ожидается ослабление жары", - сказала собеседница агентства.