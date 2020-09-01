Детский сад на 220 мест открыли в День знаний в Ингушетии

МАГАС, 1 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест, построенный по нацпроекту "Жилье и городская среда", открыли в административном центре Ингушетии Магасе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня делаем очередной шаг в развитии дошкольного образования, детский сад рассчитан на 220 мест с возможностью приема до 300 детей, это очень радует, это значимый объект для Магаса. Это одно из лучших наших дошкольных учреждений, для детей здесь создана полноценная инфраструктура в соответствии с современными требованиями. Строители позаботились обо всех условиях для гармоничного развития детей, они смогут учиться музыке и танцам, изобразительному искусству", - сказал на открытии объекта глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Стоимость строительства составила около 200 млн рублей. В детском саду имеются помещения для 12 возрастных групп, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, просторные актовый и спортивный залы. В здании также открыт музей национальной культуры, а в рамках организации дополнительного образования детей здесь планируется создание хореографического кружка.

На открытии детского сада также присутствовал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По информации регионального Минобрнауки, в текущем году к приему детей готово более 80 детских садов. До конца года власти региона намерены открыть еще 12 типовых дошкольных учреждений на 220 мест, что позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на 2,6 тыс. мест.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.