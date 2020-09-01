Средний балл поступающих в СКФУ стал рекордным в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Средний балл поступающих в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) превысил в 2020 году 72 балла. Этот показатель стал рекордным для университета, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вуза.

"Благодаря активной работе сотрудников университета с абитуриентами повысился средний балл ЕГЭ. В 2020 году он составил более 72 баллов (72,6) - на балл больше, чем в период прошлогодней кампании. Это самый высокий показатель за историю СКФУ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рекордсменкой приемной кампании стала первокурсница направления "Реклама и связи с общественностью". Включая дополнительные баллы за личные достижения, девушка достигла показателя 303 балла.

В 2020 году СКФУ принял более 30 тыс. заявлений, на первый курс зачислены около 6 тыс. человек из 65 российских регионов и 27 зарубежных стран. Учебный год университет начал в смешанном формате. "Лекции проводятся дистанционно, а лабораторные и практические занятия - в очном формате. <…> Обучение иностранных студентов, которые не смогут въехать на территорию страны, будет проходить в дистанционном режиме", - пояснили в пресс-службе.

Помимо студентов к учебе в крупнейшем вузе Северного Кавказа впервые приступили школьники. В День знаний на базе университета открылся Специализированный учебный научный центр. Первый набор составил 45 десятиклассников, которые будут учиться в физико-математическом и биолого-химическом классах.