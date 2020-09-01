Трамп опроверг сообщения о том, что он перенес "серию микроинсультов"

"Это никогда не заканчивается! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, ездил в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, перенеся серию микроинсультов. С этим кандидатом [в президенты такого] никогда не случалось. Лживые СМИ. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии!" - написал американский лидер у себя в Twitter.

Трамп не пояснил, о каком именно сообщении идет речь, однако телекомпания CNN ранее во вторник со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта "Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента" сообщила, что в ноябре прошлого года, когда Трамп совершал поездку в указанный медицинский центр, вице-президенту страны Майклу Пенсу было дано указание быть готовым временно взять на себя президентские полномочия в случае, если главе государства будут проводить медицинские процедуры, требующие наркоза.

В середине ноября прошлого года Трамп посетил центр им. Уолтера Рида. Эта поездка не значилась в официальном графике, распространенном тогда Белым домом, что привело к появлению спекуляций на тему здоровья президента. В Белом доме тогда все подозрения на этот счет отвергли, заявив, что Трамп отправился в госпиталь в рамках ежегодного планового медицинского обследования.