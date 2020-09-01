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Источник: Гасан Гусейнов больше не работает в Высшей школе экономики

По информации источника, договор расторгли по соглашению сторон
Здание ВШЭ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание ВШЭ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Гасан Гусейнов, неоднократно попадавший в поле зрения СМИ после своих высказываний, больше не работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщил во вторник ТАСС источник в университете.

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"Разошлись по соглашению сторон, цивилизованно и мирно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе вуза ТАСС не стали комментировать причины расторжения договора.

Гусейнов обращал на себя внимание СМИ и общественности за свои неоднозначные посты в соцсетях, когда он высказал мнение о причинах теракта на Дубровке в 2002 году, дал негативную оценку в адрес россиян и русского языка.

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