На Ставрополье в День знаний открылись более 40 "Точек роста"

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открылись 1 сентября в более 40 учебных заведениях Ставрополья по нацпроекту "Образование". В крае планируют открыть еще 76 таких центров, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В День знаний на Ставрополье были открыты 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", которые создаются на базе сельских школ. Один из них, расположенный в школе №4 села Кочубеевского, посетил губернатор Владимир Владимиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе центра будут проводиться занятия по информатике, ОБЖ, действовать кружки фотографии, финансовой грамотности, вестись курсы дополнительного образования по другим направлениям. Занятия в центре должны начаться со 2 сентября.

По данным пресс-службы, в прошлом году на Ставрополье был создан 71 центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В 2021 году в планах создание еще 76 таких центров.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.