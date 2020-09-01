Тотальный диктант в 2020 году пройдет и онлайн, и очно

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" пройдет 17 октября 2020 года в очном и дистанционном форматах, сообщили во вторник организаторы.

"Тотальный диктант 2020 пройдет 17 октября при любых условиях. Штабом проекта были разработаны три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира. Тотальный диктант можно будет написать офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате "#пишемдома" под трансляцию на totaldict.ru", - говорится в сообщении.

Уточняется, что формат "#пишемдома" подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов. Специально для этого организаторы акции и волонтеры по всей России проведут их раздачу. Первая раздача прошла 1 сентября в Новосибирске, с 4 сентября к инициативе присоединятся российские города-миллионники, с 11 сентября - остальные населенные пункты.

"Для многих участников "Тотальный диктант" - это не просто проверка знаний, а определенный ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Именно этого они могут лишиться в этом году. А мы лишимся этих участников, потому что онлайн-вариант написания их не привлекает. И несмотря на то, что за эти "домашние" работы оценка выставляться не будет, мы уверены, что найдется очень большая аудитория, которая выберет этот вариант участия только потому, что он будет напоминать им о традиционном офлайн-формате", - приводят организаторы слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.