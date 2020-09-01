В Казани открыли образовательный комплекс "Адымнар" с углубленным изучением трех языков

ТАСС, 1 сентября. Полилингвальный образовательный комплекс "Адымнар - путь к знанию и согласию" с углубленным изучением русского, татарского и английского языков открыли в День знаний в Казани, сообщается во вторник на официальном сайте государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

"В Казани состоялась торжественная церемония открытия первого полилингвального образовательного комплекса "Адымнар - путь к знанию и согласию" с углубленным изучением русского, татарского и английского языков. Проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов, призванных стать моделью современной школы, реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии республиканского фонда "Возрождение", - говорится в сообщении.

Проект инициировал Шаймиев, являющийся председателем попечительского совета фонда. Слово "адымнар" переводится с татарского языка как "шаги", отметил он в ходе церемонии открытия.

"Знания ведут к согласию между народами, как известно, у нас живут представители 173 национальности. Сейчас мы готовим порядка 400 учителей для полилингвальных школ, которые будут вести уроки на разных языках", - цитирует Шаймиева пресс-служба президента Татарстана.

Полилингвальный комплекс "Адымнар - путь к знаниям и согласию" в Казани рассчитан на 2 504 обучающихся. Он образован на базе школы № 165. В состав комплекса входят начальная школа на 480 учеников в реконструированном здании, новая билингвальная школа на 800 учащихся, полилингвальная школа на 1 224 учащихся, интернат, а также загородный центр допобразования.