Эксперты: абсолютные цифры не определяют ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России во вторник превысило миллион, но это не является каким-то "рубежом" или "маркером", заявила ТАСС замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В действительности эта цифра не является каким-то рубежом, маркером или вехой чего-либо", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что эпидемиологи оценивают ситуацию не по абсолютным показателям, а относительным - числу заразившихся на 100 тыс. жителей. По этому параметру Россия находится не на 4-м месте в мире, а на 56-м.

Эксперт также подчеркнула высокую выявляемость коронавируса за счет охвата тестированием (в стране, по последним данным, провели уже почти 37 млн тестов) и разницу в методах российских и иностранных специалистов. "Мы диагностируем все формы инфекции, в том числе бессимптомные, в то время как в некоторых зарубежных странах - только симптомные", - отметила Плоскирева.

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов также считает, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции нельзя объективно оценить по абсолютному числу выявленных случаев. "В медицинской статистике принято оценивать заболеваемость в относительных показателях, то есть на 100 тысяч населения. <...> Для сравнения, первое место по заболеваемости COVID-19 - 4270 случаев на 100 тыс. населения - занимает Катар, где сейчас выявлено около 118 тысяч заболевших", - пояснил он в беседе с ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 25,5 млн человек, более 850 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения, выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.