Все образовательные учреждения в Коми заработали в традиционном формате

СЫКТЫВКАР, 1 сентября. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Республики Коми, детские сады, школы, вузы и профессиональные образовательные учреждения, заработали в традиционном формате, приняв 191 тыс. дошкольников, школьников и студентов. Об этом рассказал во вторник врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня День знаний, которого с нетерпением ждали учащиеся, педагоги и родители. Ждали с особым нетерпением, которое сложилось в последние месяцы дистанционного обучения, и все задавали вопросы, пойдем в школу или снова сядем за компьютеры? Это была особая встреча после долгой разлуки, это было видно и по счастливым глазам учеников и педагогов", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона "ВКонтакте".

Как сообщал он в понедельник, новый учебный год начинается в традиционном формате. Организованы дополнительные меры по сокращению возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией, в частности, прохождение утреннего фильтра в учреждениях, это измерение температуры и отстранение детей с повышенной температурой и признаками ОРВИ от занятий. Руководитель республики обратился также с просьбой к родителям проводить подобные "домашние фильтры" и не отправлять детей в детский сад или на учебу с повышенной температурой или признаками ОРВИ. Соблюдение несложных правил позволит не допустить резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями, отметил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 1 сентября в Коми подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 29 случаев. Выздоровели 5 643 человек, умерли 85. Всего под медицинским наблюдением находится 1 357 человек.