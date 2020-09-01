Путин направил приветствие участникам фестиваля "Дорога на Ялту"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", финал которого проходит 1 сентября в Крыму. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что этот интересный творческий проект обретает традиции, и в нынешнем году, объявленном в России Годом памяти и славы, он объединил своей благородной миссией ярких, талантливых молодых артистов из разных стран, которые на своих родных языках исполнят замечательные песни, посвященные Великой Отечественной войне. Написанные много лет назад, они и сегодня трогают наши сердца, имеют особую историческую, культурную, духовную ценность", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что фестиваль и гала-концерт станут для его участников и гостей настоящим праздником и оставят добрые и незабываемые впечатления.

Финал фестиваля должен был пройти 1-2 мая, но из-за пандемии и закрытия границ его пришлось перенести на 1 сентября. Полуфинал состоялся 8 мая в формате онлайн в эфире телеканала "Россия К". В нем участвовали представители Албании, Аргентины, Германии, Израиля, Индонезии, Италии, Китая, Кубы, Латвии, Нигерии, Польши, Сербии, Таиланда и Франции, которые исполнили советские песни военных лет на своих родных языках. Победителя и призеров фестиваля определит жюри, в которое вошли народный артист РСФСР Лев Лещенко, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, итальянский певец и композитор Пупо, российский музыкант Денис Майданов, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко и телеведущий Владимир Березин.