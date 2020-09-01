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Пандемия COVID-19

Эксперт: Россия находится на фазе стабильного распространения коронавируса

При этом замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что заболеваемость коронавирусом сейчас незначительная

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ стабильна, заявил во вторник заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Ситуация в Российской Федерации стабильна. <...> Мы находимся на фазе стабильного распространения инфекции, или стабильного эпидпроцесса", - сказал он.

При этом Горелов отметил, что заболеваемость коронавирусом сейчас незначительная, но не достигла нулевых показателей. "Из-за того, что мы с вами не прошли через "ноль", актуальным является соблюдение тех ограничительных мер, санитарно-гигиенических, к которым мы уже с вами привыкли", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения, выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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