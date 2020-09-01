Минюст назвал наказание по новой статье УК за воспрепятствование работе адвокатов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минюст предлагает наказывать за воспрепятствование деятельности адвокатов штрафом до 80 тыс. рублей по новой статье УК РФ. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке Минюст отмечает, что адвокаты должны иметь равные гарантии неприкосновенности и личной безопасности при осуществлении профессиональной деятельности наравне со следователями, дознавателями и прокурорами. Сейчас в УК РФ есть статьи, предусматривающие ответственность за вмешательство в какой-либо форме и воспрепятствование деятельности суда, прокурора, следователя или лица, производящего дознание (статья 294), а также журналистов (статья 144). "При этом отсутствует ответственность за вмешательство в профессиональную деятельность адвоката и воспрепятствование этой деятельности", - говорится в документе.

Также отмечается, что адвокаты имеют меньшую степень уголовно-правовой защиты, чем журналисты. Законопроектом предлагается ввести в УК РФ новую статью 294.1 ("Воспрепятствование законной деятельности адвоката"), предусматривающей штраф до 80 тыс. руб. либо 360 часов обязательных работ, либо один год исправительных работ.

Если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения, то штраф составит от 100 до 300 тыс. руб. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок. При применении насилия к адвокату при воспрепятствовании его работе будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Геннадий Шаров сообщил ТАСС, что эта норма призвана защищать доверителей защитников. "Обращу внимание, что в проекте закона говорится не только про уголовную защиту, но и про любую адвокатскую деятельность", - сказал Шаров. Он добавил, что адвокатура долго шла к появлению этого законопроекта и ФПА многократно высказывалась о необходимости введения уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности.