Главный раввин России уверен, что в стране живет более 1 млн евреев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар считает, что в России проживает более 1 млн евреев. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной запуску проекта "Тора в каждый дом", в издательстве "Книжники" в Москве.

"Минимальная цель наша [в распространении Торы по проекту "Тора в каждый дом"] - это до миллиона. Уверен, что в России больше миллиона евреев, поэтому это наша цель. К сожалению, как было сказано, "не все еще признались", есть те, кто еще скрывают свое еврейство, или даже сами, может быть, о том не знают, что, например, бабушка была еврейка. Но наша цель - дать каждому человеку возможность учить Тору", - сказал он.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, во время опроса 156 801 человек указали свою национальность как евреи, 762 - как горские евреи, 78 - как грузинские евреи, 90 как крымчаки (крымские евреи), и 32 - как среднеазиатские евреи.

Проект "Тора в каждый дом" направлен на распространение Торы среди российских евреев. Берл Лазар отметил, что он был разработан во время пандемии коронавируса, чтобы в российских еврейских семьях была возможность изучать священную книгу иудаизма, и объявил о начале проекта. Раввин выразил надежду, что "с божьей помощью "вирус Торы" будет быстрее распространяться, чем коронавирус".

В настоящее время, по информации Федерации еврейских общин России (ФЕОР), выпущено 20 тыс. экземпляров книги, которые планируется распространить по всей России до начала еврейского нового года Рош ха-Шана. В 2020 году этот праздник наступает с заходом солнца 18 сентября. В ряде регионов России акция уже началась в пробном режиме, как сообщает ФЕОР, это Крым, Севастополь, Сочи и Краснодарский край.