{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, якобы связанные со структурами из России

Действия этих страниц были направлены, как утверждается, на Великобританию, США, Алжир и Египет
Штаб-квартира Twitter EPA/JOHN G. MABANGLO
Описание
Штаб-квартира Twitter
© EPA/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 1 сентября. Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за "скоординированные неавторизованные действия" ряд учетных записей, якобы связанных с российскими структурами. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизах социальных сетей.

По данным Facebook, из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским "Агентством интернет-исследований". Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет. "Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР", - указано в пресс-релизе.

Twitter, в свою очередь, сообщает о том, что в этой соцсети были заблокированы пять учетных записей. "За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами", - утверждается в заявлении.

Теги
Россия
Врач Трампа подтвердил, что президент США полностью здоров
Инсульта или микроинсульта у Трампа не было, заявил Шон Конли
Читать полностью