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День знаний - 2020

Более 200 новых школ открылись в России 1 сентября

В первый класс в этом году пошли около 1,9 млн детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 200 новых школ открыли в России двери для школьников 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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"У нас <...> первого сентября открыто более 200 новых школ, а это тоже очень важно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Школы строились, проводились ремонты, и все в основном проходило в срок, по графику", - сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее Кравцов сообщил, что свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года.

Около 1,9 млн детей пошли в этом году в первый класс, всего школьников - 17 миллионов. День знаний в России 1 сентября прошел в традиционной форме, несмотря на пандемию, в большинстве школ для детей были проведены торжественные линейки с соблюдением санитарных требований. Занятия во всех учебных заведениях начались в очном формате.

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