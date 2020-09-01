Более 200 новых школ открылись в России 1 сентября

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"У нас <...> первого сентября открыто более 200 новых школ, а это тоже очень важно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Школы строились, проводились ремонты, и все в основном проходило в срок, по графику", - сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее Кравцов сообщил, что свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года.

Около 1,9 млн детей пошли в этом году в первый класс, всего школьников - 17 миллионов. День знаний в России 1 сентября прошел в традиционной форме, несмотря на пандемию, в большинстве школ для детей были проведены торжественные линейки с соблюдением санитарных требований. Занятия во всех учебных заведениях начались в очном формате.