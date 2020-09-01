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Пандемия COVID-19

США не будут участвовать в проекте COVAX по созданию вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты не хотят быть стесненными международными организациями, находящимися под влиянием "коррумпированной Всемирной организации здравоохранения", заявил пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир

ТАСС, 1 сентября. Соединенные Штаты не будут участвовать в международной инициативе COVAX по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса нового типа. Как сообщает во вторник газета The Washington Post, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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"США продолжат работать с нашими международными партнерами для обеспечения победы над коронавирусом, но мы не будем стеснены международными организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - сказал он.

Проектом COVAX управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, а также транснациональные корпорации - производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования.

Цель механизма состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого раннего доступа, когда они появятся на рынке. К концу 2021 года предполагается распределить при содействии COVAX около 2 млрд доз вакцины.

На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ заявил, что к механизму присоединились уже 172 страны.

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СШАПандемия COVID-19
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