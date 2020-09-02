Глава "Сибура" сделал прививку от коронавируса российской вакциной

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава "Сибура" Дмитрий Конов вакцинировался от коронавируса отечественным препаратом "Спутник-V", разработанным разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом он сказал в интервью ТАСС .

"Я уже прошел вакцинацию от коронавируса. Участвовал в программе тестирования", - сказал он, добавив, что речь идет о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник-V". По словам Конова, среди его знакомых, прививку от новой инфекции сделали как минимум десять человек. "Наблюдаю за их состоянием, все чувствуют себя нормально", - говорит он.

Решение вакцинироваться Конов принял самостоятельно, без чьего-либо совета. В целом к вакцинированию относится положительно, регулярно делая прививки от актуального штамма гриппа.

"Знаете, в чем суть? Важно, чтобы вакцина оказалась безопасной и действенной. У нее есть механизм внедрения и элемент, запускающий иммунитет конкретно под этот вирус. Полагаю, основная дискуссия российского здравоохранения с мировым сообществом будет идти о том, что механизм был ранее проверен на пяти или шести вакцинах, и он работает", - рассуждает он.