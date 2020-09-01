Режиссер Фокин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Клюев был замечательным актером с разнообразным диапазоном ролей в театре и кино, а также выдающимся педагогом, имевшим огромное количество учеников. Об этом ТАСС рассказал режиссер Владимир Фокин, снявший Клюева в сериале "ТАСС уполномочен заявить...".

О смерти советского и российского актера театра и кино Бориса Клюева сообщила ТАСС во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова. Его не стало в возрасте 76 лет.

"Замечательный актер, разнообразный, яркий, индивидуальный, [обладатель] очень специфических внешних данных, которые могли бы резко ограничить поле его деятельности - он мог бы играть, скажем, негодяев или сытых буржуа, - но на самом деле играл самые разнообразные роли, в том числе характерные, и в театре, и в кино", - сказал собеседник агентства.

Фокин добавил, что у Клюева была богатая фильмография, большое количество театральных ролей. "Кроме того, он был профессором Щепкинского училища, у него было по две, по три мастерских, огромное количество учеников, последователей", - сказал Фокин.

Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале "ТАСС уполномочен заявить..." (1984). По словам режиссера, эта работа абсолютно заслуженно прославила артиста. "Получается, сорок лет мы с ним были дружны. Это ужасное известие", - заключил он.