Умерла актриса Ирина Печерникова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник подруга актрисы Нина Давыдова.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - сказала собеседница агентства.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".