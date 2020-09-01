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Госпитализация Алексея Навального

Генпрокуратура РФ запросила у Германии биоматериал Навального для сравнительной экспертизы

В ведомстве попросили ответить на почти 20 вопросов по лечению, диагнозу и результатам экспертизы
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального попросила ответить на почти 20 вопросов по лечению, диагнозу и результатам экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования. Копию запроса опубликовал во вторник РБК.

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27 августа сообщалось, что ГП РФ передала в органы юстиции ФРГ запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России. Генпрокуратура запросила доказательства предварительного диагноза из немецкой клиники, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки Навального из России в Германию, так и его нахождения в берлинской клинике Charite. К документу прилагается запрос управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Прошу... отобрать у Навального А.А. биологический материал для сравнительного исследования (кровь, мочу, слюну, волосы, срезы ногтевых пластин, буккальный эпителий)", - говорится в опубликованном РБК запросе. Кроме того, российская сторона просит предоставить ей заверенные копии судебно-медицинских экспертиз и иных проведенных исследований, а также копии медицинской карты пациента.

Согласно документу, правоохранительные органы РФ просят опросить лечащих врачей Навального и выяснить его диагноз при поступлении в клинику, а также пояснить установленный диагноз в настоящее время. Также заданы вопросы о наличии хронических заболеваний у пациента и их потенциальном влиянии на его состояние, о применяющихся лекарствах и их количестве, о лечении в период транспортировки, результатах биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в берлинскую клинику Charite. Помимо этого, правоохранительные органы просят уточнить, какие биологические образцы отбирались у Навального и каковы результаты их экспертизы. "Какие клинические данные указывают на интоксикацию вещества из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы?" - говорится в запросе.

Ранее сообщалось, что в РФ доследственная проверка по факту госпитализации Навального была начата еще 20 августа, но, по данным Генпрокуратуры, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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