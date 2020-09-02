Коллега Печерниковой выразила соболезнования в связи со смертью актрисы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Актриса Ирина Печерникова, умершая на 75-м году жизни 1 сентября, была блестящей актрисой и светлым человеком. Таким воспоминанием поделилась с ТАСС коллега Ирины Печерниковой по Малому театру актриса Татьяна Лебедева.

"Она была светлый человек, светлый, красивый человек. Блестящая актриса, тончайшая! Сейчас это настолько неожиданно - [умерла], не дожив несколько часов до юбилея", - сказала она. По словам Лебедевой, Печерникова скончалась дома: "Я знаю, что она у себя в деревне сейчас находится, жила. Ушла очень тихо, спокойно прилегла, что-то читала".

Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году окончила школу-студию МХАТ, начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского, в 1978-1990-х годах - в Малом театре.

В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд". В 1990-х приостановила карьеру. Потом возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".