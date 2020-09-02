Минобороны опубликовало рассекреченные документы о завершении Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с уникальными рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Особый интерес также вызовут уникальные фотографии времен советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год", - сообщили в военном ведомстве.

Решающий вклад в победу над Японией внесла Красная армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

На сайте Минобороны размещены выдержки из журналов боевых действий советских соединений, участвовавших в операциях, уникальные фотоснимки оборонительных сооружений японской армии, а также наградные листы красноармейцев, проявлявших в боях массовый героизм.

Тактика смертников

Согласно опубликованным документам, японцы активно применяли практику использования смертников - они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя.

В одном из документов, в частности, сообщается, что борьба с советскими танками "велась командами "смертников", для чего личный состав команд имел при себе взрывчатку и тренировался в броске под танк". В исторических документах отмечается, что, несмотря на слепой фанатизм и самопожертвование, смертники желаемого успеха не достигли - чаще всего советские бойцы уничтожали их огнем из автоматов, и только в единичных случаях они достигали цели.

"Показательным примером действия "смертников" явилась попытка их взорвать мост через р. Муданьцзян, когда 15 японцев, навешав на себя заряды ВВ [взрывчатого вещества] бросились на бетонированные устои моста и взорвались, не причинив, впрочем, мосту никакого вреда", - говорится в одном из донесений.

Переговоры о капитуляции

19 августа 1945 года в Харбине состоялись переговоры главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Советского Союза Александра Василевского с начальником штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Сюнрюку Хата о порядке капитуляции войск и их разоружении.

В ходе переговоров, как описывает архивный документ, маршал Василевский указал на карте пункты, куда нужно было являться японским войскам для капитуляции, а также назвал номера дивизий и отдельных частей японской армии, указал маршруты их движения на сборные пункты и время явки для разоружения. "Я гарантирую хорошее отношение со стороны Красной армии не только к высшим офицерам, но и к солдатам", - приводятся слова Василевского в описании переговоров.

Кроме того, военачальник предусмотрел и вопросы снабжения сдавшихся японцев.

"Учтите, что японские войска должны сдаваться организованным порядком, вместе со своими офицерами. Учтите также, что в первые дни забота о питании ваших солдат ложится на японских офицеров. Они должны переходить к нам со своими кухнями и запасами продовольствия", - сказал Василевский генералу Хата, который согласился со всеми требованиями и указаниями советского командования и попросил маршала разрешить до прихода Красной Армии в Харбин, Чанчунь, Ранан и другие пункты Маньчжурии и Кореи оставить у японских солдат оружие, так как "население там ненадежное".

Зверства японцев

Освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Опубликованные документы свидетельствуют, что перед бегством из города Сахалян (Хейха) японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии.

"В камере подвального этажа обнаружены шесть трупов с многочисленными ранами, нанесенными холодным оружием. На втором этаже в камере предварительного заключения обнаружены еще три трупа. Среди убитых два русских и семь китайцев. Личности убитых установить не удалось, так как все документы уничтожены японцами", - следует из архивных документов.

Кроме того, в камерах тюрьмы были обнаружены орудия пыток - два электрических стула, станок для содержания заключенных в неподвижном состоянии, железная печь, палка для избиения.

Провокации против Красной Армии

Чтобы вызвать ненависть и злобу к Красной Армии японцы осуществляли провокации. В частности, в городе Ванемяо при отступлении японские оккупанты переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям - детям, женщинам и старикам. Выживших добивали ножами.

В русле старой реки красноармейцами было обнаружено около 500 трупов женщин, детей и стариков, среди которых были найдены две раненные женщины и грудной ребенок. Эти женщины рассказали красноармейцам, что при бомбежке авиации Ванемяо мирные жители бежали вглубь Маньчжурии. Когда настала ночь, беженцы расположились на ночлег в русле старой реки. Отступающие японские войска, переодевшись в форму красноармейцев, приказали мирным жителям раздеться, а затем открыли по ним огонь.

"Все эти злодеяния японскими захватчиками делались с целью провокации, что якобы Красная Армия убивает мирное население, а поэтому всем жителям надо бежать. Совершенное японцами варварство делалось с той целью, чтобы вызвать со стороны мирного населения ненависть и злобу к Красной Армии", - говорится в архивных документах.

Характеристика обороны японцев

Исторические документы говорят о том, что инфраструктура Курильских островов была исследована военными для дальнейшего использования. В одной из шифровок оценку организации обороны японцев дал генерал-майор Алексей Гнечко.

Он отметил, что японцы отводили обороне островов Шумшу, Парамушир, Онекотан, Матуа, южной части Симусиру-то и северной части Уруппу первостепенную значимость. Каждый остров представлял законченный вид крепостной обороны с развитой системой траншей.

"Наличие хороших аэродромов в достаточном количестве, японцы рассчитывали надежно прикрыть авиацией оборону островов, что вполне реально. Для обеспечения войск на Курильских островах командующий артиллерией в Хоккайдо имел свои пароходы, регулярно курсирующие между островами. <...> Большое количество запасов боеприпасов, средств связи", - говорится в донесении Гнечко.

При этом он отметил, что очень сложно решалась проблема с топливом - уголь в мешках "подвозили на остров в гарнизоны Метрополии".

"Многое полезное в обороне острова японской армией будет нами использовано", - говорится в заключении документа.