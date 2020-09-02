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Пандемия COVID-19

Жириновский привился от коронавируса

Как сообщили в ЛДПР, политик стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследований российской вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе прививку с первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в России. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин.

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"Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России. Кроме Владимира Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал он.

Вакцинация будет проходить в два этапа. "Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - уточнил глава пресс-службы фракции.

Ранее в ЛДПР призывали в первую очередь вакцинировать именно членов партии. При этом, по мнению либерал-демократов, вакцину не стоит выдавать членам КПРФ. До этого Жириновский не раз критиковал представителей КПРФ за проведение массовых мероприятий во время пандемии, а также за участие депутатов-коммунистов в телепрограммах в этот период.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19
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