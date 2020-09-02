Счетная палата нашла нарушение в выделении субсидий Московской академии хореографии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ и Московская государственная академия хореографии (МГАХ) не вернули в федеральный бюджет средства субсидии, выделенной учебному заведению на выполнение государственного задания, которое оно фактически не выполнило. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки Министерства культуры России.

Аудиторы выяснили, что МГАХ не выполнила взятые по госзаданию обязательства по обучению на направлении "Искусство балета" 38 человек. Причиной стало отчисление обучающихся. "Вместе с тем в связи с неустановлением Минкультуры России допустимого (возможного) отклонения от установленных в государственном задании показателей объема услуг МГАХ формально указанное государственное задание не выполнило", - отметили в Счетной палате.

"В соответствии с пунктом 4.1.7 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания <…> Минкультуры России обязуется направлять МГАХ расчет средств субсидии, подлежащих возврату в федеральный бюджет на 1 января 2020 года, в срок до 1 февраля 2020 года. Вместе с тем ни Минкультуры России, ни МГАХ действия по возврату в федеральный бюджет средств субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной государственной услуги, не предпринимали", - говорится в отчете.

В Счетной палате пояснили, что если на основании отчета о выполнении госзадания показатели меньше критериев, установленных в госзадании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в федеральный бюджет и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

Московская государственная академия хореографии является старейшим театральным учебным заведением Москвы, она ведет свою историю с 1773 года, когда по указу императрицы Екатерины II в Московском Воспитательном доме были открыты первые "классы танцевания". На данный момент академия включает три факультета: исполнительский, педагогический и факультет дополнительного образования.