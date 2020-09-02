Прощание с Владимиром Андреевым пройдет в Театре им. Ермоловой

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР, почетным президентом Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимиром Андреевым, который умер в субботу на 91-м году жизни, пройдет на основной сцене театра, где он работал. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

"Прощание с народным артистом СССР Владимиром Алексеевичем Андреевым состоится в среду, 2 сентября. Гражданская панихида пройдет на Основной сцене нашего театра с 13 до 15 часов", - говорится в сообщении. Затем Владимир Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Президент РФ Владимир Путин назвал смерть актера Андреева невосполнимой потерей для отечественной культуры. С соболезнованиями выступили также министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также коллеги артиста по сцене и другие деятели культуры.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Андреев является одним из столпов театрального сообщества Москвы. Председатель союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что помимо того, что Андреев был выдающимся артистом и режиссером, он был достойным человеком, истинным интеллигентом, душевно щедрым, мудрым.