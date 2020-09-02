Вузы могут отчислить студентов, подавших несколько заявлений на бюджетные места

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские вузы вправе отчислить студентов, если те подали сразу несколько заявлений о согласии на зачисление в разные учебные заведения на бюджетные места. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" выявил ряд случаев в России, когда абитуриенты давали согласие на зачисление на бюджетное место сразу в несколько вузов в 2020 году.

"Если абитуриент подал одновременно несколько заявлений о согласии на зачисление в разные вузы на бюджетные места, это нарушает порядок приема абитуриента в вуз по его же вине. В этом случае каждый из вузов, куда поданы заявления о согласии на обучение, вправе отчислить студента в связи с нарушением порядка приема на обучение по вине обучающегося", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что вуз должен проверять достоверность сведений в заявлении о приеме. Учебное заведение вправе обращаться за информацией в соответствующие государственные информационные системы, органы и организации.

Приемная кампания в вузах началась 20 июля, абитуриенты могли подать документы на поступление еще до получения результатов единого госэкзамена. Поступающим было разрешено подать их четырьмя способами: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе. Обучающимся также разрешено приносить оригиналы документов в университет в течение всего первого года обучения.