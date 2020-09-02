Любимова: зрители будут особо ждать выход фильма "Земля Эльзы" с Печерниковой

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Актриса Ирина Печерникова, которая умерла на 75-м году жизни, исполнила множество ролей в кино и театре, представала перед публикой в историях о жизни и любви. После ее ухода зритель будет с особым чувством ждать выхода ее последней работы - "Земля Эльзы", считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Сегодня ушла из жизни известная советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Ирина Викторовна Печерникова. <...> В ее послужном списке десятки ролей в театре и кино, среди которых искренние истории о жизни и любви. Ее последним фильмом стала картина "Земля Эльзы", созданная при поддержке Минкультуры России. И теперь зрители с особым чувством будут ждать премьеру фильма, чтобы в очередной раз насладиться ее прекрасной игрой", - сказала она журналистам.

Министр культуры добавила, что вся жизнь актрисы была неразрывно связана с искусством. Начиная свои первые шаги в Школе-студии МХАТ, Печерникова быстро заслужила уважение коллег и любовь зрителей.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. Сыграла также главную роль в фильме "Доживем до понедельника", в 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".