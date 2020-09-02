Участники конференции в Париже призвали Францию и РФ сотрудничать в борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Франция и Россия должны как можно более тесно взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом. Такое убеждение высказали политики, руководители исследовательских и гуманитарных фондов, журналисты, принявшие участие во вторник вечером в Париже в тематической конференции "Противодействие терроризму: приоритетные задачи".

"Глобальный терроризм - наш общий враг, - сказал в своем выступлении заместитель главного редактора журнала "Пари-Матч" Режи Сомье. - У России большой опыт борьбы с терроризмом. Я думаю, что многих терактов в наших странах удастся избежать, если французские спецслужбы будут более расположены к сотрудничеству с российскими коллегами, особенно в Сирии".

Деятельность французской ассоциации

Французский писатель и историк Дмитрий де Кошко отметил, что эта важная дискуссия проводится в 16-ю годовщину трагических событий в Беслане. Тогда, в сентябре 2004 года, напомнил он, теракт в средней школе североосетинского города унес сотни жизней.

"В числе первых, кто откликнулся за рубежом на трагедию в Беслане, была Франция, - отметил глава Российского духовно-культурного православного центра в Париже Леонид Кадышев. - Как только стало известно об этой трагедии, французы немедленно создали ассоциацию "Солидарность с детьми Беслана". Ее основатели Анри-Поль Фалавинья и Виктория Фадеефф организовали работу по оказанию помощи многочисленным детям-инвалидам. Дети прошли посттравматическую реабилитацию при поддержке Международного Красного Креста во Франции.

Помнить уроки

От имени посольства России в Париже руководитель пресс-службы дипмиссии Сергей Паринов выразил признательность активистам ассоциации "Солидарность с детьми Беслана" и ее президенту Анри-Полю Фалавинья за последовательную гуманитарную и просветительскую деятельность. "Ваша ассоциация уже на протяжении многих лет отстаивает правду и активно участвует в судьбе выживших заложников", - заметил российский дипломат.

"С момента трагедии минуло полтора десятилетия, но о ней никогда нельзя забывать, поэтому я считаю эту конференцию исключительно важной", - сказала ТАСС научный консультант по вопросам политики в области информации Анн-Лор Боннель. Она напомнила о тяжелых последствиях терактов осенью 2015 года в Париже и летом 2016 года в Ницце, которые привели к многочисленным жертвам. "Эти трагедии в одном ряду", - подчеркнула она.

О трагедии в Беслане

В результате захвата террористами в сентябре 2004 года бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.